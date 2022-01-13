Акторське подружжя Джейсон Момоа та Ліза Боне оголосили про розлучення. Сенсаційне оголошення пара опублікувала на сторінці Момоа в Instagram.

Джейсон і Ліза прожили 16 років разом і трохи більше чотирьох років у законному шлюбі. У пари є двоє дітей — 14-річна дочка Лола Айолані Момоа та 13-річний син Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа.

"Ми всі відчули вітер змін цих трансформаційних часів… Розгортається революція і наша сім'я не виняток… У нас теж відбулися сейсмічні зрушення, але ми їх не лише відчуваємо, а й ростемо завдяки їм.

Ми ділимося цим не тому, що вважаємо це гідним висвітлення у пресі. А для того, щоб далі йти по життю з честю та гідністю. Кохання між нами залишається, просто тепер воно розвивається в іншому напрямку. Ми звільняємо одне одного, щоб бути тими, ким ми вчимося бути.

Наша відданість одне одному і до цього священного життя і наших дітей непохитна. Ми навчатимемо їх тому, чого можемо. Живемо молитвою. Нехай переможе кохання. Джей і Л.", — йдеться у заяві Момоа.

Джейсон Момоа та Ліза Боне / Associated Press

У Лізи Боне також є старша доросла дочка Зої Кравіц, яку вона народила у шлюбі з музикантом Ленні Кравіцем. Пара була одружена від 1987 до 1993 року.

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