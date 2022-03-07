Джіджі Хадід перерахує всі зароблені гроші за покази осінь-зима на допомогу Україні

Зірка стала однією із знаменитостей, хто вирішив висловити підтримку українцям.

Американська супермодель Джіджі Хадід підтримала Україну та постраждалих від нападу Росії. 26-річна дівчина написала в Instagram пост, в якому повідомила, що всі зароблені гроші за покази осінь-зима 2022 року пожертвує постраждалим. Також вона згадала і Палестину, яка теж страждає від війни.



"Наявність встановленого графіка місяця моди означає, що мої колеги і я часто представляємо нові модні колекції в несамовиті часи в історії. Ми не контролюємо більшість наших робочих графіків, але ми хотіли б робити це для чогось. Наслідуючи мою подругу Міку Арганараз, я зобов'язуюсь пожертвувати свої доходи від показів сезону осінь-зима 2022, щоб допомогти тим, хто страждає від війни в Україні, а також продовжувати підтримувати тих, хто переживає те саме в Палестині. Наші очі та серця мають бути відкриті для будь-якої людської несправедливості. Нехай ми всі бачимо одне в одному братів і сестер, поза політикою, поза расою, поза релігією, зрештою, за війну платять безневинні життя, а не лідери. Мир. Мир. Мир.", — написала модель.

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