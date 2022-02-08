Джіджі Хадід випадково розпустила чутки, що у Ріанни двійня

Супермодель потрапила у незручну ситуацію через невдалий коментар.

31 січня співачка та засновниця косметичної імперії Ріанна красиво оголосила, що незабаром уперше стане мамою. Сеперзірка знялася у красивій фотосесі у Нью-Йорку зі своїм бойфрендом A$AP Rocky.

Через кілька днів зірка опублікувала перше фото своєї вагітності. На знімку Ріанна стояла у ванній кімнаті, піднявши футболку і дивилася на свій живіт.

Знімок викликав бурю емоцій у шанувальників, друзів та колег суперзірки, тому багато хто почав вітати Рірі в коментарях. Однією з тих, хто написав під постом співачки була супермодель Джіджі Хадід. Дівчина залишила лаконічне послання: "Три ангели" і поставила кілька смайликів.

Це повідомлення моментально викликало шквал обговорень, адже люди не зрозуміли, чому Джіджі сказала "три" якщо на фото лише Ріанна. Багато хто сприйняв слова знаменитості буквально подумавши, що Ріанна вагітна двійнятами.

Через бурхливе обговорення Джіджі довелося повернутися в коментарі і пояснити, що вона мала на увазі своїм повідомленням.

"Я щойно почула про це хвилювання. Я мала на увазі Рі/ Роккі/Дитину, лол", — уточнила модель.

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