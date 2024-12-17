Джилл в елегантній сукні, Джо – у краватці з принтом: подружжя Байденів із маленьким онуком побувало на заході

У Білому домі, у Східній кімнаті, відбувся прийом із нагоди Хануки. Гостей вітали господарі – президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден. Разом із подружжям був їхній 4-річний онук Бо і другий джентльмен, чоловік віцепрезидентки Камали Гарріс – Дуглас Емгофф.

Джилл обрала для такої події елегантну закриту темно-синю сукню довжини міді з широкими плечима і драпуванням на животі. Шию вона прикрасила розкішним намистом із камінням.

Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Аутфіт дружина президента доповнила зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах, французьким манікюром і сережками-зірками.

Джо Байден був одягнений у синій костюм, білу сорочку і синю краватку з принтом.

Джилл і Джо Байдени з онуком / Фото: Associated Press

Для хлопчика підібрали схожий лук, як у його дідуся: синій костюм, біла сорочка і синя краватка з принтом.

Джилл і Джо Байдени з онуком / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден із онуком Бо цьогріч зустріли біля Білого дому різдвяну ялинку.

Читайте також:

Ефектні образи Джилл Байден (44 фото)