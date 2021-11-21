Джолі у водолазці та спідниці-міді, а її дочка Шайло — у джинсах "бойфрендах" та кедах: сімейство на прем'єрі

Джолі у водолазці та спідниці-міді, а її дочка Шайло — у джинсах "бойфрендах" та кедах: сімейство на прем'єрі

Анджеліна Джолі знову з'явилася на публіці зі своїми дітьми – сином Паксом та донькою Шайло.

Разом вони відвідали прем'єру документального фільму Paper And Glue, яка відбулася у Музеї толерантності у Лос-Анджелесі.

Анджеліна Джолі / Getty Images

Це була перша поява сина акторки Пакса за довгий час на публіці. Хлопець збрив вуса і вдягнув картату сорочку та сірі джинси у поєднанні з чорними кедами.

Дочка Анджеліни – Шайло – цього разу теж вийшла в світ не в сукні, як раніше, а в широких джинсах бойфрендах від H&M з дірками, чорному джемпері та сірих кедах. Волосся дівчинки було зібрано назад, а на обличчі був дуже легкий макіяж.

Анджеліна Джолі / Getty Images

Анджеліна Джолі одягла чорну трикотажну водолазку та чорну спідницю-міді у поєднанні з туфлями-човниками на підборах. У неї був не яскравий макіяж, а у вухах було кілька різних сережок.

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