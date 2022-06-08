Джонні Депп з'явився в TikTok, а Ембер Герд – різко відреагувала на перший пост колишнього чоловіка

58-річний Джонні Депп створив акаунт у TikTok через тиждень після перемоги у судовому процесі у справі про наклеп проти колишньої дружини Ембер Герд. І за добу набрав понад 7 мільйонів підписників.

Поки Депп ні на кого не підписаний. Єдина інформація, якою він поки що поділився, — це його ім'я, фотографія та слова "професійний актор".

Раніше, вигравши справу в суді проти колишньої дружини, Джонні заявляв, що має намір повернутися до великого кіно. Колишня зірка "Піратів Карибського моря", якого виключили з франшизи через звинувачення у насильстві з боку ексдружини, сподівається відновити свою кар'єру. Під час суду Депп отримав сильну підтримку з боку публіки.

@johnnydepp До всіх моїх потерпілих, життєдайних і беззастережних supporters. We've been everywhere together, we have seen everything together. Будьте нескінченні ті ж самі поїздки. We did the right thing together, all because you cared. І тепер, будуть всі рухатися перед тим. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way для того, щоб допомогти вам, інші не тільки заради того, що ви думаєте. So, thank you. My love & respect, JD ♬ Stranger — Love Joys

До речі, колишня дружина не пройшла повз перший пост Джонні. Ембер Герд через свого представника різко відреагувала на перше в історії відео Джонні Деппа у TikTok, у якому актор сказав, що "рухається вперед", повідомляє Mirror. У своєму першому пості зірка "Піратів Карибського моря" звернувся до своїх "дорогоцінних, вірних і непохитних" шанувальників.

"Ми скрізь були разом, ми все бачили разом. Ми разом пройшли той самий шлях. Ми разом зробили правильно, і все тому, що вам не все одно", — написав Депп.

Джонні Депп / Фото: Associated Press

Представник Герд відповів на повідомлення Деппа у заяві, сказавши: "Оскільки Джонні Депп каже, що він "рухається вперед", права жінок відкочуються назад. Послання вердикту жертвам домашнього насильства… бійтеся встати та заговорити".

Ембер Герд / Фото: Associated Press

Цілком імовірно, реєстрація в популярній соціальній Мережі та активність у ній допоможе Деппу відновити свій імідж надалі.

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