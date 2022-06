Джонні Депп з'явився в TikTok, а Ембер Герд – різко відреагувала на перший пост колишнього чоловіка

До всіх моїх потерпілих, життєдайних і беззастережних supporters. We've been everywhere together, we have seen everything together. Будьте нескінченні ті ж самі поїздки. We did the right thing together, all because you cared. І тепер, будуть всі рухатися перед тим. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way для того, щоб допомогти вам, інші не тільки заради того, що ви думаєте. So, thank you. My love & respect, JD