Джонні Деппа вперше сфотографували папараці після перемоги над Ембер Герд в суді

У понеділок 58-річний Депп був заскочений репортерами, коли виходив з готелю в Бірмінгемі в оточенні своєї охорони.

Актор вирушив на концерт із Джеффом Беком, їхній тур вже стартував Великою Британією. Джонні ніс чашку в руці і був у сонцезахисних окулярах, коли його охоронець вивів його з Гранд-готелю.

Джонні Депп / Фото: Getty Images

Сталося це через кілька годин після того, як Депп прилетів до Великої Британії і був помічений у ресторані Varanasi, де влаштував бенкет і витратив близько 50 тисяч фунтів стерлінгів, насолоджуючись вечерею разом із 77-річним Джеффом та ще приблизно 20 іншими людьми, повідомляє Daily Mail.

Джонні Депп / Фото: Getty Images

Депп був одягнений у чорно-білий картатий блейзер і один зі своїх фірмових шарфів, коли його вітав натовп фанатів біля готелю. Він був у хорошому настрої після перемоги над своєю ексдружиною Ембер Герд у суді минулого тижня.

Ембер Герд / Фото: Getty Images

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