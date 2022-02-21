Джордан Данн блиснула двома пікантними луками на показах у Лондоні

31-річна британська модель Джордан Данн відвідала кілька показів під час Лондонського тижня моди.

Дівчина відвідала захід, присвячений випуску колекції Maximilian осінь-зима 2022, у Зеленій кімнаті готелю The Londoner у Лондоні. А також у цьому аутфіті відвідала показ Fashion East під час Тижня моди.

Джордан мала дуже ефектний вигляд. На ній був червоний аутфіт, що складався з топу з глибоким декольте та шкіряної спідниці з високим розрізом. Модель одягла пару червоних рукавичок з лакованої шкіри і взула чорні туфлі з червоними носами. Данн розпустила темне волосся, зробила гарний макіяж з акцентом на пишні вії і одягла золоті сережки.

Джордан Данн / Getty Images

Раніше того ж дня зірка відвідала показ Fashion East, куди приїхала в шифоновій сорочці від бренду 16 Arlington коралового відтінку, поєднуючи її із золотим кроптопом та коричневими шкіряними штанами та світлими босоніжками на підборах. Модель розпустила волосся і зробила акцент у макіяжі на очах та на губах одночасно.

Джордан Данн / Getty Images

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