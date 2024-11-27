Джордж Клуні в молодості: який вигляд мав голлівудський красень до того, як став дуже знаменитий

Він — один із найвідоміших акторів у світі, на рахунку якого багато хороших ролей.

Акторові Джорджу Клуні зараз 63 роки, і він справжня суперзірка. За свою багаторічну кар'єру він встиг стати лауреатом "Оскара", "Золотого глобуса" та BAFTA.

2009 року був названий журналом Time одним із 100 найвпливовіших людей світу, також актор підтримує Україну, як і його дружина Амаль.

Популярність до Клуні прийшла після виходів телесеріалу "Швидка допомога", в якому він знімався від 1 до 6 сезону і виконував роль педіатра Дага Росса.

Джордж Клуні / Фото: Getty Images

Однак до отримання цієї зіркової ролі Клуні пробував себе в інших проєктах, які не набули такої популярності. Нижче нашій добірці архівних фотографій ви можете подивитися, який вигляд він мав до того, як став мільйонером і суперзіркою.

Джордж Клуні / Фото: Getty Images

Джордж Клуні / Фото: Getty Images

Джордж Клуні / Фото: Getty Images

Джордж Клуні / Фото: Getty Images

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