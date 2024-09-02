Джордж – у смокінгу, Амаль – у мереживній сукні: подружжя Клуні у гарних образах з'явилося на Венеційському кінофестивалі

Голлівудське подружжя не часто з'являється на заходах, але пропустити визначну подію у Венеції воно не змогло.

Вчора, 1 вересня, на червоній доріжці 81-го Венеційського кінофестивалю прикувала увагою всіх присутніх поява однієї з найгарніших пар Голлівуду – Джорджа та Амаль Клуні. Вони прийшли на прем'єру комедійного бойовика "Самотні вовки" (Wolfs), у якому Джордж разом зі своїм другом Бредом Піттом зіграли головні ролі.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Подружжя з радістю позувало фотографам, обіймаючи одне одного. Вони мали гарний і щасливий вигляд.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Амаль обрала для такої події сукню Atelier Versace одного з найпопулярніших відтінків нинішнього року – масляно-жовтого, який відповідає тенденції "тихої розкоші". Вбрання було покрите білим мереживом і рюшами, мало круглий виріз і довгий шлейф, який їй допомагав розправити помічник.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Аутфіт жінка доповнила туфлями Aquazzura, клатчем-футляром Judith Leiber, інкрустованим стразами, довгими сережками з діамантами, красивою зачіскою з локонами і макіяжем із рожевими рум'янами і помадою шоколадного кольору.

Джордж і Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Джордж віддав перевагу чорному смокінгу, білій сорочці, краватці-метелику й оксвордам зі шнурівкою. На руці у нього красувався коштовний годинник.

Про фільм:

Двоє професійних "чистильників" – "самотніх вовків" – мають об'єднатися, щоб приховати сліди гучного злочину. Та звичайна справа перетворюється на справжній безлад, чого герої не очікували.

В український прокат стрічка вийде 19 вересня.

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