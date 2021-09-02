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Джорджина Родрігес ефектно вигнулася на надувній черепасі в басейні

Джорджина Родрігес ефектно вигнулася на надувній черепасі в басейні

Джорджина Родрігес / Instagram Джорджини Родрігес

27-річна аргентинка показала, як проводила останні літні дні.

Кохана Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — опублікувала в Instagram фото і продемонструвала, як плавала в басейні на великій надувний черепасі. Джорджина була в купальнику і ефектно вигнулась на матраці, коли її сфотографували.

Схоже, фотографія була зроблена під час відпочинку. Втім, все літо Родрігес то і робила, що проводила час на яхтах з коханим і їхніми дітьми. Нагадаємо, у пари є спільна дочка Алана, а також у Роналду є троє старших дітей від сурогатної матері.

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