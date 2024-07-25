Джорджина Родрігес підкреслила пишні форми обтислою молочною сукнею

Дівчина показала нові фото із відпочинку на екзотичному курорті.
30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду зі своїми п'ятьма дітьми вирушили на відпочинок на березі Червоного моря, до фешенебельного готелю. За чутками, спортсмен став одним із інвесторів цього ексклюзивного курорту в Саудівській Аравії. Судячи зі знімків у Instagram, сім'я чудово проводить там час.
Так, Джорджина вирішила зробити собі фотосесію на території готелю. Вона позувала біля басейну, під пальмою та біля стіни у вигляді зрізу каменю.
Дівчина була одягнена у довгу молочну сукню, яка ефектно обтягувала її пишні форми. Її образ доповнювали золоті сережки та сумка Hermès Kelly. Волосся вона зібрала в тугу косу, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на помаду.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес показувала фото, на яких в обіймах позувала зі своїм коханим – Кріштіану Роналду.
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