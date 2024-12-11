Джорджина Родрігес поділилася милими фото молодшої доньки Кріштіану Роналду

Зірка багато часу проводить зі своїми дітьми і часто показує їх у соцмережах.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес і 39-річний португальський футболіст Кріштіну Роналду виховують п'ятьох дітей. Для двох із них – доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди – Родрігес є біологічною матір'ю. 7-річних близнюків Єву та Матео футболістові народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина спортсмена – 14-річного Кріштіану-молодшого – нічого невідомо. Всією великою родиною вони мешкають у Саудівській Аравії, де Кріштіану грає за футбольний клуб "Аль-Наср".

Джорджина багато часу проводить зі своїми дітьми і часто показує їх у соцмережах. Так, на нових фото в Instagram модель показала, як разом з молодшою – дворічною – донькою Беллою Есмеральдою сходили до японського ресторану та поїли суші.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Дівчинка навіть спробувала використати дерев'яні палички.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

"Обід із мамою", – підписала фото Родрігес.

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес одягла прозору сукню на арабський кінофестиваль. На червоній доріжці в день відкриття вона з'явилася в чорній обтислій сукні-водолазці з довгими рукавами, яку також прикрашали великі кристали. Вибір такого вбрання став доволі сміливим рішенням, адже воно трохи просвічувалося, особливо на сідницях.

Джорджина Родрігес / Фото: Associated Press

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