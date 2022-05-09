Джорджина Родрігес показала фото їхньої з Роналду новонародженої дочки та розсекретила її ім'я

Кохана Кріштіану Роналду та мати його дітей – Джорджина Родрігес – опублікувала у блогу фото новонародженої доньки.

Нещодавно у родині Джорджини та Кріштіану сталася трагедія. Під час пологів один із дітей-двійнят пари помер. Сім'я переживала горе публічно, розповівши про те, що сталося шанувальникам.

Минуло трохи менше місяця і Джорджина вже готова поділитися з публікою фотографією дочки, яка вижила та отримала ім'я Белла Есмеральда.

На трьох фотографіях, опублікованих Джорджиною, маленька Есмеральда солодко спить. Про її народження Кріштіану Роналду повідомив 18 квітня 2022 року. Того дня футболіст написав пост:

"З глибоким сумом ми повідомляємо про те, що наш малюк помер. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили пережити цей момент завдяки долі надії та радості. Ми хотіли б подякувати лікарям та медсестрам за надану допомогу та підтримку. Ми спустошені та просимо про конфіденційність у це дуже важкий час. Наш хлопчик, ти наш янгол. Ми будемо любити тебе вічно", – повідомив він.

(гортайте фото праворуч)

У травні спортсмен зворушив підписників знімком, на якому знятий з новонародженою донькою на руках. В підпису до фото зазначено: "Вічне кохання".

Також футболіст подякував Всім фанатам за підтримку. "Ми хочемо подякувати всім за добрі слова та жести. Ваша підтримка дуже важлива, і ми всі відчули любов і повагу, які ви відчуваєте до нашої родини. Тепер настав час бути вдячними за життя, яке ми щойно вітали у цьому світі ❤️".

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