Джорджина Родрігес показала, що їй подарував Кріштіану Роналду у День закоханих

Дівчина похизувалася подарунком від футболіста у своєму Instagram.
Учора, 14 лютого, соцмережі заполонили фотографії подарунків та букетів на честь Дня святого Валентина. 30-річна модель та інфлуенсер — Джорджина Родрігес — також показала, що їй подарував її коханий — футболіст Кріштіану Роналду.
На фото зображено величезний букет червоних троянд і подарунковий пакет від ювелірного бренду Van Cleef & Arpels, швидше за все, там комплект прикрас, які так любить дівчина. Також у руках вона тримає букет із паперових сердець – напевно, це подарунок від дітей пари.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес показала, як відбулося святкування 39-річчя Кріштіану Роналду. Свято пройшло в Саудівській Аравії та в оточенні родини футболіста.
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