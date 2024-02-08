Джорджина Родрігес показала, як відбулося святкування 39-річчя її коханого Кріштіану Роналду

Свято пройшло у родинному колі.
Джорджина Родрігес — модель, інфлуенсер та кохана Кріштіану Роналду, відомого португальського футболіста, який виступає за клуб "Аль-Наср" та збірну Португалії. 5 лютого йому виповнилося 39 років. Судячи з його соцмереж, день народження він відзначав у Саудівській Аравії та в оточенні своїх дітей та коханої.
(гортайте фото вправо)
На фото футболіст та модель зображені з чотирма старшими дітьми. Усього пара виховує шістьох дітей, двох із яких йому народила Джорджина.
"Дякую, що провів свій 39-й день народження найкращим чином: з сім'єю і знову на тренувальному полі. Дякую всім за теплі повідомлення!" — підписав фото Крішту.
А Джорджина показала спільне селфі із коханим, на якому він тримає в руках тарілку із тортом зі свічок.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес показала, як відзначила 30-річчя на Мальдівах. Зірка зібрала своїх друзів та дітей за величезним столом, встановленим прямо на пляжі. Кріштіану на святкуванні не було, але вона показала, як вони спілкувалися з відеозв'язку.
Читайте також:
- У мініатюрній сукні та на шпильках: ефектна Джорджина Родрігес позувала на пірсі у Венеції
- У бікіні і з малечею на руках: Джорджина Родрігес показала, як відпочиває на морі
- У рожевій сукні-комбінації: Джорджина Родрігес похизувалася сексуальним луком