Джорджина Родрігес показала, як відбулося святкування 39-річчя її коханого Кріштіану Роналду

Джорджина Родрігес — модель, інфлуенсер та кохана Кріштіану Роналду, відомого португальського футболіста, який виступає за клуб "Аль-Наср" та збірну Португалії. 5 лютого йому виповнилося 39 років. Судячи з його соцмереж, день народження він відзначав у Саудівській Аравії та в оточенні своїх дітей та коханої.

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На фото футболіст та модель зображені з чотирма старшими дітьми. Усього пара виховує шістьох дітей, двох із яких йому народила Джорджина.

"Дякую, що провів свій 39-й день народження найкращим чином: з сім'єю і знову на тренувальному полі. Дякую всім за теплі повідомлення!" — підписав фото Крішту.

А Джорджина показала спільне селфі із коханим, на якому він тримає в руках тарілку із тортом зі свічок.

Джорджина Родрігес та Кріштіану Роналду / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес показала, як відзначила 30-річчя на Мальдівах. Зірка зібрала своїх друзів та дітей за величезним столом, встановленим прямо на пляжі. Кріштіану на святкуванні не було, але вона показала, як вони спілкувалися з відеозв'язку.

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