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Джорджина Родрігес сходила з доньками на шопінг та показала, що вони купили

Джорджина Родрігес сходила з доньками на шопінг та показала, що вони купили

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Багатодітна мама багато часу проводить із дітьми.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду виховують п'ятьох дітей. Вони часто беруть їх із собою у подорожі і навіть разом із ними ходять до спортзалу.

Джорджина Родрігес з дітьми в Діснейленді / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес з дітьми в Діснейленді / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

У своєму Instagram Джорджина показала, як сходила на шопінг із двома старшими доньками – Євою та Аланою. Вони зайшли до бутіку Gucci, де купили собі по парі сонцезахисних окулярів, які відразу ж приміряли і зробили в них фото.

© Instagram Джорджини Родрігес
Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Взагалі, Родрігес відома своєю любов'ю до розкішних аксесуарів. Наприклад, її колекція сумок налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Свої образи, зокрема спортивні, вона часто доповнює однією з її численних Hermes Birkin.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес
Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду сходили разом у спортзал. Знімком із зали поділилася дівчина у своєму фотоблозі.

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