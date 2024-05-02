Джорджина Родрігес сходила з доньками на шопінг та показала, що вони купили

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та футболіст Кріштіану Роналду виховують п'ятьох дітей. Вони часто беруть їх із собою у подорожі і навіть разом із ними ходять до спортзалу.

Джорджина Родрігес з дітьми в Діснейленді / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

У своєму Instagram Джорджина показала, як сходила на шопінг із двома старшими доньками – Євою та Аланою. Вони зайшли до бутіку Gucci, де купили собі по парі сонцезахисних окулярів, які відразу ж приміряли і зробили в них фото.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Взагалі, Родрігес відома своєю любов'ю до розкішних аксесуарів. Наприклад, її колекція сумок налічує понад 150 екземплярів, сумарна вартість яких становить майже півтора мільйона доларів. Свої образи, зокрема спортивні, вона часто доповнює однією з її численних Hermes Birkin.

Джорджина Родрігес / Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду сходили разом у спортзал. Знімком із зали поділилася дівчина у своєму фотоблозі.

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