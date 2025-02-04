Джорджина Родрігес у мінішортах блиснула пишними сідницями у спортзалі

31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес – мати п'ятьох дітей, батько яких – португальський футболіст Кріштіану Роналду. Для двох із них – доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди – вона є біологічною матір'ю. 7-річних близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина – 14-річного Кріштіану-молодшого – нічого невідомо. Усією великою родиною вони мешкають у Саудівській Аравії, де Кріштіану грає за футбольний клуб "Аль-Наср".

Джорджина займається не тільки вихованням дітей, а й приділяє багато часу своїй фізичній формі. Вона регулярно ходить до спортзалу, звідки показує селфі.

instagram.com/georginagio

instagram.com/georginagio

Цього разу Родрігес похизувалася своїми пишними сідницями у спортивних мінішортах.

instagram.com/georginagio

Дівчина надає перевагу силовим вправам, кардіотренуванням та розтяжці. Також вона захоплюється танцями, які допомагають їй підтримувати гнучкість тіла та грацію.

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес показала, як відсвяткувала 31-річчя та який величезний букет отримала від коханого.

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