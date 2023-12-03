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Джуліанні Мур – 63 роки: згадуємо розкішні образи акторки на червоних доріжках

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Джуліанні Мур – 63 роки: згадуємо розкішні образи акторки на червоних доріжках

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

3 грудня голлівудській акторці Джуліанні Мур виповнюється 63 роки, проте, дивлячись на цю прекрасну жінку, в це важко повірити.

За свою акторську кар'єру Джуліанна знялася в безлічі фільмів і втілила всі можливі ролі, адже грала і в комедія, і в драмах, і в кримінальних трилерах. Вона є лауреаткою премії "Оскар", двох премій "Еммі", двох "Золотих глобусів", премії BAFTA і ще має безлічі інших нагород, які отримала за свою роботу в кіноіндустрії. Також у неї є іменна зірок на "Алеї слави" в Голлівуді.

Наразі Джуліанна вважається провідною американською характерною актрисою, яка вміє грати як у фільмах мейнстриму, так і в малобюджетних незалежних постановках. А все тому, що вона відрізняється сміливістю у виборі ролей і акторській грі, а також має органічний вигляд у різних проєктах і з легкістю справляється з найнесподіванішими ролями — від зірки порнофільмів у стрічці "Ночі в стилі бугі" до професорки з хворобою Альцгеймера в картині "Все ще Еліс ".

Сьогодні ми вирішили згадати розкішні образи рудоволосої зірки на червоних доріжках, щоб довести, що час не владний над цією жінкою, а її смак бездоганний.

Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press
Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press
Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press
Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press
Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press
Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1636
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