Джулія Фокс вперше відповіла на заяви про те, що вона копіює образи Кім Кардашян

Джулія Фокс вперше відповіла на заяви про те, що вона копіює образи Кім Кардашян

Акторка не заперечує те, що одягається як Кім, але відзначила, що виною всьому вплив Веста.

Після Нового року репер Каньє Вест вперше від моменту розлучення з Кім Кардашян почав публічно з'являтися з новою дівчиною – 32-річною акторкою Джулією Фокс. Проте буквально одразу після початку цього роману Джулію стали звинувачувати в копіюванні образа його колишньої дружини Кім Кардашян.

А все тому, що під час одного зі побачень Каньє запросив Джулію до готельного номера, який був повністю заставлений новими речами для акторки. Репер вирішив змінити стиль дівчини. Багато подарованих вбрань дуже нагадували те, в чому на публіці в різні роки з'являлася Кім Кардашян. Але також і до роману з Вестом Джулія теж вибирала речі у "стилі Кардашян".

Кім Кардашян та Джулія Фокс / Getty Images

Днями акторка дала інтерв'ю для подкасту Александри Купер Call Her Daddy та вперше прокоментувала ці звинувачення.

"Я думаю, що розмова повинна бути такою: "Вау, дивовижно бачити, наскільки сильний вплив на Кім справив Каньє..", але очевидно, що люди хочуть більш неприємних історій", — сказала Джулія. Проте вона також зізналася, що таки слухає поради свого хлопця, як це робила і Кім, коли була з ним у стосунках.

Julia Fox responds to claims that she dresses як Kim Kardashian:



“Як будь-який, я думаю, що conversation повинен бути як, wow, це amazing to see how heavily influenced Kim was by Kanye.. but obviously people wanna run with the more nastier narrative.”



pic.twitter.com/TrgYcwHtHH — Jenn (@_xmarissabee) February 9, 2022

Також Джулія відреагувала на чутки про розтавання з Каньє, після того, як видалила фотографії з ним у своєму акаунті в Instagram і відписалася від кількох фан-акаунтів.

"Я відписалася від фан-акаунтів, тому що втомилася бачити себе. І я видалила бісові фотографії, тому що я прочитала коментарі, і всі сказали: "Боже мій, ти явно опублікувала тільки ті фотографії, на яких маєш гарний вигляд сама".

Але також додамо, що згідно з Page Six, у пари відкриті стосунки. Це підтверджується тим, що Каньє паралельно зустрічається ще з однією дівчиною – моделлю Чейні Джонс. Ця дівчина також біла помічена в образі, що дуже нагадує старий лук Кім.

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