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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Джіджі Хадід показала рідкісні фото своєї єдиної доньки

Як і багато інших знаменитостей, обличчя своєї дитини модель, як і раніше, приховує.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джіджі Хадід

Джіджі Хадід / © Associated Press

30-річна американська топмодель Джіджі Хадід опублікувала у своєму Instagram серію фотографій, на деяких з яких зображена її єдина донька Хай, яка народилася 19 вересня 2020 року. Батьком дівчинки є колишній бойфренд моделі — 32-річний британський співак Зейн Малік, з яким Джіджі зустрічалася з 2015 по 2021 рік.

Модель, як і раніше, приховує обличчя доньки, тому на всіх фото вона знята зі спини.

Хай — дочка Джіджі Хадід / © Інстаграм Джіджі Хадід

Хай — дочка Джіджі Хадід / © Інстаграм Джіджі Хадід

Джіджі і Хай позували в Нью-Йорку в Центральному парку з видом на водоймище.

Джіджі Хадід з дочкою / © Інстаграм Джіджі Хадід

Джіджі Хадід з дочкою / © Інстаграм Джіджі Хадід

На одному з фото дівчинка знята з двома маленькими козликами. У руках Хай тримає моркву.

Дочка Джіджі Хадід / © Інстаграм Джіджі Хадід

Дочка Джіджі Хадід / © Інстаграм Джіджі Хадід

Також Хадід показала і своє селфі, зроблене у басейні. Модель зображена в кепці та суцільному купальнику.

Джіджі Хадід / © Інстаграм Джіджі Хадід

Джіджі Хадід / © Інстаграм Джіджі Хадід

Нагадаємо, зараз Джіджі Хадід зустрічається з 50-річним актором Бредлі Купером. Їхні стосунки вона вперше підтвердила, опублікувавши в Мережі спільне фото з ним, зроблене під час святкування її 30-річчя.

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі і Белла Хадід / © Getty Images

Джіджі і Белла Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Іоланда Хадід / © Getty Images

Іоланда Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі Хадід / © Getty Images

Джіджі та Іоланда Хадід / © Getty Images

Джіджі та Іоланда Хадід / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
54
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