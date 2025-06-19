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- Шоу-бізнес
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Джіджі Хадід показала рідкісні фото своєї єдиної доньки
Як і багато інших знаменитостей, обличчя своєї дитини модель, як і раніше, приховує.
30-річна американська топмодель Джіджі Хадід опублікувала у своєму Instagram серію фотографій, на деяких з яких зображена її єдина донька Хай, яка народилася 19 вересня 2020 року. Батьком дівчинки є колишній бойфренд моделі — 32-річний британський співак Зейн Малік, з яким Джіджі зустрічалася з 2015 по 2021 рік.
Модель, як і раніше, приховує обличчя доньки, тому на всіх фото вона знята зі спини.
Джіджі і Хай позували в Нью-Йорку в Центральному парку з видом на водоймище.
На одному з фото дівчинка знята з двома маленькими козликами. У руках Хай тримає моркву.
Також Хадід показала і своє селфі, зроблене у басейні. Модель зображена в кепці та суцільному купальнику.
Нагадаємо, зараз Джіджі Хадід зустрічається з 50-річним актором Бредлі Купером. Їхні стосунки вона вперше підтвердила, опублікувавши в Мережі спільне фото з ним, зроблене під час святкування її 30-річчя.