Джіджі Хадід у картатій спідниці та шкіряній куртці продемонструвала стильний осінній образ

Джіджі Хадід / © Getty Images

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Американська супермодель Джіджі Хадід з’явилася на відкритті нового магазину свого трикотажного бренду Guest in Residence на Медісон-авеню у Нью-Йорку. Вона продемонструвала повноцінний осінній образ, у якому поєднала теплі коричневі відтінки, картаті мотиви та одразу кілька акцентних речей.

Основою образу Джіджі стала спідниця з власної колекції — мідімодель із жакардовим картатим візерунком у коричневих і ніжно-рожевих відтінках, виготовлена із якісної та теплої тканини — суміші вовни й кашеміру — та оздоблена в’язаною торочкою збоку. Спідницю вона доповнила топом з галтером із глибоким округлим вирізом, довжина якого сягала трохи вище пупа, залишаючи відкритою частину живота. Поверх цього модель одягла коричневу шкіряну куртку-косуху. Але особливо виразними в її образі були коричневі чоботи в ковбойському стилі з металевими золотистими накладками на мисі.

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Джіджі Хадід / © Getty Images

Особливим акцентом образу стала сумка у вигляді квіткового горщика — точніше, вінтажна модель Moschino Planter. Цей незвичайний аксесуар уперше представили ще в 1990-х роках. Він стилізований під коричневий горщик із яскраво-рожевими квітами та реалістичним зеленим листям.

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Ця поява моделі на публіці відбулася після того, як вона дефілювала на подіумі білизняного бренду Victoria’s Secret, коли продемонструвала образ із блискучими крилами.

Джіджі Хадід / © Getty Images

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