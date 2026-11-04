- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 161
- Час на прочитання
- 1 хв
Джіджі Хадід у картатій спідниці та шкіряній куртці продемонструвала стильний осінній образ
Бренд зірки поступово зростає, і вона відсвяткувала відкриття ще одного магазину у престижному районі.
Американська супермодель Джіджі Хадід з’явилася на відкритті нового магазину свого трикотажного бренду Guest in Residence на Медісон-авеню у Нью-Йорку. Вона продемонструвала повноцінний осінній образ, у якому поєднала теплі коричневі відтінки, картаті мотиви та одразу кілька акцентних речей.
Основою образу Джіджі стала спідниця з власної колекції — мідімодель із жакардовим картатим візерунком у коричневих і ніжно-рожевих відтінках, виготовлена із якісної та теплої тканини — суміші вовни й кашеміру — та оздоблена в’язаною торочкою збоку. Спідницю вона доповнила топом з галтером із глибоким округлим вирізом, довжина якого сягала трохи вище пупа, залишаючи відкритою частину живота. Поверх цього модель одягла коричневу шкіряну куртку-косуху. Але особливо виразними в її образі були коричневі чоботи в ковбойському стилі з металевими золотистими накладками на мисі.
Особливим акцентом образу стала сумка у вигляді квіткового горщика — точніше, вінтажна модель Moschino Planter. Цей незвичайний аксесуар уперше представили ще в 1990-х роках. Він стилізований під коричневий горщик із яскраво-рожевими квітами та реалістичним зеленим листям.
Ця поява моделі на публіці відбулася після того, як вона дефілювала на подіумі білизняного бренду Victoria’s Secret, коли продемонструвала образ із блискучими крилами.