Джіджі Хадід запалила подіум Victoria’s Secret у блискучих крилах і ніжному мереживі

Джіджі Хадід / © Getty Images

Реклама

31-річна американська модель Джіджі Хадід знову підкорила публіку з найвідомішого подіуму в світі, адже вкотре подефілювала на легендарному Victoria’s Secret Fashion Show. Вона вже вшосте взяла участь у грандіозному показі білизняного бренду.

Спочатку супермодель дефілювала під час виступу співачки Тейт Макрей, одягнена в блискучі крила, оздоблені великими лелітками, та відповідну сукню-комбінацію з блискітками. Також за задумом стилістів вона одягла одразу дві пари трусів, поєднавши блакитне й рожеве мереживо.

Реклама

Джіджі Хадід / © Getty Images

Образ вийшов надзвичайно гламурним і від нього віяло естетикою 1970-х років. Однак це був не єдиний образ Джіджі того вечора, адже вона також продемонструвала справді янгольський ансамбль — білий мереживний корсет і відповідні шорти-труси.

Реклама

Образ доповнювали прикраси з великими кристалами на шиї та зап’ястях, а також фірмові крила бренду, які цього разу були великі і зі стразами.

Джіджі Хадід / © Getty Images

Хадід дебютувала на показі Victoria’s Secret 2015 року, проте брала участь не в кожному шоу після цього. 2018-го вона зробила шестирічну перерву, а повернулася 2024-го, відкривши показ і завершивши грандіозне шоу разом зі своєю сестрою Беллою Хадід.

Цього року Белла також вийшла на подіум, і їй випала особлива честь — відкривати шоу в крилах, прикрашених квітами.

Белла Хадід / © Associated Press

Новини партнерів