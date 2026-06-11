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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
388
Час на прочитання
2 хв

Джоді Комер у "голій" сукні і без бюстгальтера позувала разом з Г’ю Джекманом на кіноподії

Актори презентували фільм зі своєю участю у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Г'ю Джекман та Джоді Комер

Г'ю Джекман та Джоді Комер / © Associated Press

У Нью-Йорку відбулася прем’єру фільму «Смерть Робін Гуда» (The Death of Robin Hood), головні ролі в якому виконали Г’ю Джекман та Джоді Комер. Актори разом позували фотографам на «червоній» доріжці, продемонструвавши елегантні вечірні образи.

Г’ю Джекман та Джоді Комер / © Associated Press

Г’ю Джекман та Джоді Комер / © Associated Press

57-річний Г’ю Джекман для кіноподії обрав класичний костюм графітового відтінку, чорній сорочці на блискавці-застібці і чорних шкіряних туфлях. Стриманий лук став вдалим вибором для Джекмана, який цього вечора був в центрі уваги завдяки новій ролі легендарного розбійника Робіна Гуда.

Г’ю Джекман / © Associated Press

Г’ю Джекман / © Associated Press

А 33-річна Джоді Комер зробила ставку на ефектну «голу» сукню. Вона обрала обтисле чорне мереживне вбрання максі з високою горловиною та довгими рукавами. Прозора тканина була оздоблена квітковими аплікаціями та вишивкою лелітками, які виблискували від спалахів фотокамер. Під сукню вона одягла чорні труси і була без бюстгальтера.

Джоді Комер / © Associated Press

Джоді Комер / © Associated Press

Свій лук Комер доповнила природним макіяжем у нюдових відтінках та легким хвилястим укладанням.

Джоді Комер / © Associated Press

Джоді Комер / © Associated Press

Нагадаємо, фільм «Смерть Робін Гуда» режисера Майкла Сарноскі пропонує похмуре переосмислення легенди про Робіна Гуда. У центрі сюжету — герой, який намагається примиритися зі своїм минулим після життя, сповненого насильства та злочинів. Джоді Комер зіграла загадкову жінку, яка з’являється в його житті після важкого поранення і стає частиною його шляху до спокути.

Прем’єра стрічки в США запланована на 19 червня, а сама картина вже називається однією з найочікуваніших робіт студії A24 цьогоріч.

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Дата публікації
Кількість переглядів
388
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