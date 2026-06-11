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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
69
Час на прочитання
1 хв

Джоді Тернер-Сміт у червоному костюмі з крокодилячим тисненням сходила на шоу

У цьому яскравому луку британську акторку було просто неможливо не помітити.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джоді Тернер-Сміт

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

До об’єктивів фотокамер у Нью-Йорку потрапила Джоді Тернер-Сміт, яка у яскравому образі йшла на шоу «LIVE with Kelly and Mark».

Для ранкового телеефіру зірка обрала сміливий образ lady in red, у якому поєдналися бездоганний крій, фактурна шкіра та насичений колір. Джоді позувала фотографам у костюмі від бренду The New Arrivals, який складався з приталеного жакета із золотими ґудзиками та спідниці-олівця довжини міді.

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Вбрання було виготовлене з матеріалу з тисненням під крокодилячу шкіру і мало глянцевий фініш, завдяки якому ефектний червоний відтінок мав ще яскравіший вигляд.

Завершили лук Тернер-Сміт білі туфлі-човники із загостреним мисом від Le Silla, які стали контрастним акцентом на тлі яскравого вбрання, масивні сонцезахисні окуляри у темно-бордовій оправі, золоті каблучки й об’ємна довга перука.

Нагадаємо, Джоді Тернер-Сміт у штанях кольору вершкового масла і топі з рюшами потрапила під приціл папараці на базарі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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