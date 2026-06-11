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- Шоу-бізнес
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Джоді Тернер-Сміт у червоному костюмі з крокодилячим тисненням сходила на шоу
У цьому яскравому луку британську акторку було просто неможливо не помітити.
До об’єктивів фотокамер у Нью-Йорку потрапила Джоді Тернер-Сміт, яка у яскравому образі йшла на шоу «LIVE with Kelly and Mark».
Для ранкового телеефіру зірка обрала сміливий образ lady in red, у якому поєдналися бездоганний крій, фактурна шкіра та насичений колір. Джоді позувала фотографам у костюмі від бренду The New Arrivals, який складався з приталеного жакета із золотими ґудзиками та спідниці-олівця довжини міді.
Вбрання було виготовлене з матеріалу з тисненням під крокодилячу шкіру і мало глянцевий фініш, завдяки якому ефектний червоний відтінок мав ще яскравіший вигляд.
Завершили лук Тернер-Сміт білі туфлі-човники із загостреним мисом від Le Silla, які стали контрастним акцентом на тлі яскравого вбрання, масивні сонцезахисні окуляри у темно-бордовій оправі, золоті каблучки й об’ємна довга перука.
Нагадаємо, Джоді Тернер-Сміт у штанях кольору вершкового масла і топі з рюшами потрапила під приціл папараці на базарі.