Джоді Тернер-Сміт у червоному костюмі з крокодилячим тисненням сходила на шоу

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Реклама

До об’єктивів фотокамер у Нью-Йорку потрапила Джоді Тернер-Сміт, яка у яскравому образі йшла на шоу «LIVE with Kelly and Mark».

Для ранкового телеефіру зірка обрала сміливий образ lady in red, у якому поєдналися бездоганний крій, фактурна шкіра та насичений колір. Джоді позувала фотографам у костюмі від бренду The New Arrivals, який складався з приталеного жакета із золотими ґудзиками та спідниці-олівця довжини міді.

Джоді Тернер-Сміт / © Getty Images

Вбрання було виготовлене з матеріалу з тисненням під крокодилячу шкіру і мало глянцевий фініш, завдяки якому ефектний червоний відтінок мав ще яскравіший вигляд.

Реклама

Завершили лук Тернер-Сміт білі туфлі-човники із загостреним мисом від Le Silla, які стали контрастним акцентом на тлі яскравого вбрання, масивні сонцезахисні окуляри у темно-бордовій оправі, золоті каблучки й об’ємна довга перука.

Нагадаємо, Джоді Тернер-Сміт у штанях кольору вершкового масла і топі з рюшами потрапила під приціл папараці на базарі.

Новини партнерів