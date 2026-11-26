Джон Траволта з донькою Еллою Блю / © Getty Images

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Актор Джон Траволта був у центрі уваги, коли з’явився на червоній доріжці церемонії відкриття 44-го Туринського кінофестивалю, адже взяв з собою на захід 26-річну доньку Еллу Блю. Вони разом позували перед камерами і були одягнені обидва у чорний колір.

72-річний Джон поєднав сорочку із воланами з класичним костюм. Від краватки він відмовився, доповнивши вбрання діамантовою брошкою у формі пера та круглими окулярами. Головним акцентом його образу стали шкіряні рукавички.

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Джон Траволта з донькою Еллою Блю / © Getty Images

Елла Блю з’явилася у чорній сукні з високим коміром і довгими рукавами, прикрашеній об’ємними квітами. Також дівчина зібрала волосся у хвіст, зробила ніжний вечірній макіяж і одягла прикраси з діамантами.

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Еллоа Блю Траволта / © Getty Images

Під час церемонії актор отримав нагороду за життєві досягнення.

«Дякую вам за те, що подарували мені найпрекраснішу кар’єру», — сказав він, приймаючи нагороду. Його голос тремтів від хвилювання, коли він звертався до глядачів, повідомляє видання Variety.

«Протягом останніх 50 років я мав можливість досліджувати найрізноманітніші образи та дарувати глядачам стількох різних персонажів. Ви дали мені можливість співати, танцювати й грати героїв, про яких я навіть не наважувався мріяти». «Тож я хочу щиро подякувати вам за те, що дозволили мені робити те, про що говорить Шекспір: бути чи не бути. Ви дозволили мені бути собою. Ви ніколи не підрізали мені крила. Ви дозволили мені так прекрасно літати — на екрані та в небі».

Перед промовою актора організатори фестивалю підготували зворушливу ретроспективу його найвидатніших робіт. Глядачам показали уривки з найвідоміших фільмів Траволти, серед яких «Кримінальне чтиво», «Лихоманка суботнього вечора», «Бріолін», «Лак для волосся» та «Без обличчя».

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Перед виходом Траволти на сцену зал зустрів його бурхливими оваціями. Глядачі тупотіли ногами, плескали в долоні та підспівували пісням із його фільмів, повідомляє видання.

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