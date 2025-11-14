- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 153
- Час на прочитання
- 1 хв
Джордж і Амаль Клуні зустрілися з президентом і першою леді Філіппін
У межах візиту ввічливості вони відвідали офіційну резиденцію президента.
Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший та його дружина, перша леді Ліза Аранета-Маркос, зустрілися в палаці Малаканьянге з адвокаткою з прав людини Амаль Клуні та її чоловіком американським актором Джорджем Клуні.
Подружжя Клуні, яке є співзасновниками «Фонду Клуні за справедливість», наразі перебуває в Манілі, щоб очолити саміт Social Good Summit 2025, який відбудеться 16 листопада в місті Пасай.
Попри те, що Джордж відомий актор, всі погляди знову були прикуті до Амаль, яка обрала елегантний чорний костюм з приталеним жакетом і спідницею-олівцем, яку прикрашало мереживо. Волосся вона уклала в улюблену елегантну зачіску, а в руці тримала сумку бежевого відтінку.
Також пара фотографувалася з деякими працівниками Малаканьянге і, ймовірно, роздавала автографи.