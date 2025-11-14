ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
153
Джордж і Амаль Клуні зустрілися з президентом і першою леді Філіппін

У межах візиту ввічливості вони відвідали офіційну резиденцію президента.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Джордж і Амаль Клуні з перезидентом і першою леді Філіппін

Джордж і Амаль Клуні з перезидентом і першою леді Філіппін / © Associated Press

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший та його дружина, перша леді Ліза Аранета-Маркос, зустрілися в палаці Малаканьянге з адвокаткою з прав людини Амаль Клуні та її чоловіком американським актором Джорджем Клуні.

Подружжя Клуні, яке є співзасновниками «Фонду Клуні за справедливість», наразі перебуває в Манілі, щоб очолити саміт Social Good Summit 2025, який відбудеться 16 листопада в місті Пасай.

Попри те, що Джордж відомий актор, всі погляди знову були прикуті до Амаль, яка обрала елегантний чорний костюм з приталеним жакетом і спідницею-олівцем, яку прикрашало мереживо. Волосся вона уклала в улюблену елегантну зачіску, а в руці тримала сумку бежевого відтінку.

Також пара фотографувалася з деякими працівниками Малаканьянге і, ймовірно, роздавала автографи.

Амаль та Джордж Клуні на світських заходах (16 фото)

