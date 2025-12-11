ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
221
1 хв

Джорджина Родрігес показала, як її наречений Кріштіану Роналду займається в залі з їхнім спільним сином

Пара виховує в дітях любов до спорту від самого дитинства.

Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду

Не секрет, що відомий футболіст Кріштіану Роналду стежить за своєю фізичною формою і багато часу проводить у тренажерному залі. До спорту він вирішив залучати і своїх дітей, яких у нього з 31-річною моделлю та інфлуенсеркою Джорджиною Родрігес п’ятеро.

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

У своєму Instagram дівчина показала фото, на якому футболіст зображений зі своїм сином — 8-річним Матео. Вони стоять біля дзеркала і готуються виконати якусь вправу з гантелями. Кріштіану розповідає синові, як її виконувати.

Кріштіану Роналду із сином / © Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану Роналду із сином / © Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, Роналду і Родрігес познайомилися 2016 року в бутіку Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни і Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого невідомо.

221
