Джорджина Родрігес показала миле фото свого нареченого Кріштіану Роналду з їхньою спільною донькою

Схоже, пара з дітьми вирушила у відпустку.

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель, інфлуенсерка та наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram милим фото з сімейної відпустки. Де відпочиває пара з дітьми, не відомо.

Донька Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Донька Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

На фото відомий спортсмен зображений у басейні, на його спині висить, обіймаючи тата руками, 3,5-річна донька Белла Емеральда.

Кріштіану Роналду з донькою / © Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану Роналду з донькою / © Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, Роналду і Родрігес познайомилися 2016-го року в бутіку Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни і Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Нещодавно стало відомо, де і коли відбудеться весілля пари.

