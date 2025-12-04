- Дата публікації
Джорджина Родрігес показала миле фото свого нареченого Кріштіану Роналду з їхньою спільною донькою
Схоже, пара з дітьми вирушила у відпустку.
31-річна модель, інфлуенсерка та наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram милим фото з сімейної відпустки. Де відпочиває пара з дітьми, не відомо.
На фото відомий спортсмен зображений у басейні, на його спині висить, обіймаючи тата руками, 3,5-річна донька Белла Емеральда.
Зазначимо, Роналду і Родрігес познайомилися 2016-го року в бутіку Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни і Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.
Нещодавно стало відомо, де і коли відбудеться весілля пари.