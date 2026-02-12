ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Джорджина Родрігес показала свого нареченого Кріштіану Роналду, який займається в спортзалі з молодшою донькою

Дівчина поділилася в Мережі фото, яке розчулило її підписників.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

32-річна модель, інфлуенсер і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram фото, на якому зображено її нареченого та їхню молодшу доньку Беллу Есмеральду. Тато з донькою займаються в спортзалі.

Кріштіану Роналду з донькою Беллою Есмеральдою / © Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану Роналду з донькою Беллою Есмеральдою / © Instagram Джорджини Родрігес

Цікаво, що в дівчинки в руках маленькі рожеві гантелі. Вона дивиться на тата і повторює за ним вправу. «Тато», — підписала фото Родрігес.

Сама ж Джорджина теж займалася. Вона вибрала тренажер для квадрицепсів.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Родрігес і Роналду з самого дитинства прищеплюють дітям любов до спорту і часто показують спільні фото з ними саме зі спортзалів.

Нагадаємо, пара познайомилася 2016 року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Раніше Джорджина Родрігес похизувалась подарунком від Кріштіану Роналду на її 32-річчя.

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie