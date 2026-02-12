Джорджина Родрігес показала свого нареченого Кріштіану Роналду, який займається в спортзалі з молодшою донькою

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

32-річна модель, інфлуенсер і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram фото, на якому зображено її нареченого та їхню молодшу доньку Беллу Есмеральду. Тато з донькою займаються в спортзалі.

Кріштіану Роналду з донькою Беллою Есмеральдою / © Instagram Джорджини Родрігес

Цікаво, що в дівчинки в руках маленькі рожеві гантелі. Вона дивиться на тата і повторює за ним вправу. «Тато», — підписала фото Родрігес.

Сама ж Джорджина теж займалася. Вона вибрала тренажер для квадрицепсів.

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Родрігес і Роналду з самого дитинства прищеплюють дітям любов до спорту і часто показують спільні фото з ними саме зі спортзалів.

Нагадаємо, пара познайомилася 2016 року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Раніше Джорджина Родрігес похизувалась подарунком від Кріштіану Роналду на її 32-річчя.