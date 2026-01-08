ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
1 хв

Джорджина Родрігес розчулила прихильників відео, в якому її наречений Кріштіану Роналду робить зачіску їхній доньці

Дівчина поділилася в Мережі милим сімейним відео.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram відео, в якому її наречений робить зачіску їхній спільній молодшій доньці — 3,5-річній Беллі Есмеральді.

Криштиану Роналду с дочерью Беллой / © Instagram Джорджини Родрігес

Дівчинка сидить у тата на руках, а він у цей час зав’язує гумкою хвостик на її голові. «Відпочинок із татом», — підписала відео Джорджина.

Зазначимо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Нещодавно стало відомо, де й коли відбудеться весілля зіркової пари.

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес показала, як відсвяткувала Різдво зі своїм нареченим Роналду та їхніми дітьми.

Дата публікації
Кількість переглядів
100
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie