Джорджина Родрігес розчулила прихильників відео, в якому її наречений Кріштіану Роналду робить зачіску їхній доньці
Дівчина поділилася в Мережі милим сімейним відео.
31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram відео, в якому її наречений робить зачіску їхній спільній молодшій доньці — 3,5-річній Беллі Есмеральді.
Дівчинка сидить у тата на руках, а він у цей час зав’язує гумкою хвостик на її голові. «Відпочинок із татом», — підписала відео Джорджина.
Зазначимо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Нещодавно стало відомо, де й коли відбудеться весілля зіркової пари.
Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес показала, як відсвяткувала Різдво зі своїм нареченим Роналду та їхніми дітьми.