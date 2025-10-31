- Дата публікації
Джорджина Родрігес розсмішила фоловерів фото зі своїм коханим — Кріштіану Роналду — та їхньою донькою у страшній масці
Західні селебріті продовжують готуватися до Геловіну.
31-річна модель, інфлуенсерка та наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — показала у своєму Instagram, як їхні діти готуються до Гелловіну, що традиційно відзначають 31 жовтня. Фото дуже розвеселило прихильників зіркової пари.
На фото був зображений футболіст і його донька в «страшній» масці дівчинки з великими очима і раною на щоці. У Роналду переляканий вигляд — можливо, він підіграв дочці або справді не очікував таке побачити.
Зазначимо, Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися 2016-го року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Нині вони разом уже виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна матір, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо.
