Джорджина Родрігес вперше після весілля з Роналду вийшла на червону доріжку

Джорджина Родрігес / © Associated Press

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Джорджина Родрігес вперше з’явилася червоній доріжці після свого весілля з зіркою футболу Кріштіану Роналду. Інфлюенсерка відвідала Венеційський кінофестиваль і позувала фотографам.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Вбрання Джорджини не було головним акцентом її образу, адже знаменитість вийшла на червону доріжку у прикрасах ювелірного бренду Chopard, вартість яких за різними оцінками може сягати 50 тисяч доларів.

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Джорджина Родрігес / © Associated Press

Одяг же зірки був від Модного дому Gucci — бренду, завдяки якому вона зустріла свого чоловіка, адже саме у бутику цієї марки працювала консультанткою, коли познайомилась з Роналду. Вбрання складалося з жакету з декольте та довгої спідниці, що підкреслювали фігуру.

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Джорджина Родрігес / © Associated Press

Також Джорджина зняла свою заручальну каблучку з величезним діамантом, щоб демонструвати нову прикрасу — золоту лаконічну обручку.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Зірка тішилась від уваги публіки і з радістю позувала фотографам і роздавала повітряні поцілунки.

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Джорджина і Роналду разом вже десять років, а одружилася вони 12 серпня. Вони оголосили про одруження в Instagram, опублікувавши фотографію своїх рук.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / © instagram.com/georginagio

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