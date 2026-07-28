Джорджина Родрігес зіграла в гольф зі своїм нареченим Кріштіану Роналду та їхніми п’ятьма дітьми

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

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32-річна модель, інфлюенсерка та наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — показала у своєму Instagram, як минули їхні сімейні вихідні. Зіркова пара та їхні п’ятеро дітей вирушили пограти в гольф.

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Для активного дня Родрігес обрала рожевий обтислий спортивний комплект, який доповнила чорною кепкою та рашгардом.

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Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Судячи з фотографій, діти із задоволенням приєдналися до батьків і весело провели час разом. А Кріштіану навчав їх правильно завдавати ударів ключкою.

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Дочка Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес, Кріштіану Роналду та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес / © Instagram Джорджини Родрігес

Зазначимо, що Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду познайомилися 2016 року в бутику Gucci в Мадриді, де дівчина працювала продавцем-консультантом. Зараз вони разом виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 16-річного Кріштіану-молодшого — нічого невідомо.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду зробив своїй дівчині пропозицію, а вона похизувалася обручкою з гігантським діамантом .

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