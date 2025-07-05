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Джуліан Макмегон: який мав вигляд відомий актор у дитинстві та юності
Пропонуємо подивитися на рідкісні фотографії актора, який завжди житиме в наших серцях.
Джуліан Макмегон був відомий для українського глядача за двома культовими ролями — він зіграв демона Коула у серіалі «Усі жінки — відьми» та Доктора Дума у фільмі «Фантастична четвірка».
Актор помер від раку 2 липня 2025 року у віці 56 років у місті Клірвотері, штат Флорида. Про його смерть сім’я оголосила 5 липня.
Попри те, що знімався Джуліан у США і багато років прожив у цій країні, насправді він австралієць і народився в дуже відомій родині.
Його батьком був Вільяма Макмегон, відомий австралійський політик, а матір’ю та Соня Макмегон — багата спадкоємиця, світська левиця та ікона моди. Його батько був членом Палати представників Австралії та високопоставленим міністром, а також став 20-м прем’єр-міністром Австралії у березні 1971 року, коли Джуліану було два роки.
У Джуліана також є дві сестри — Мелінда та Дебора.