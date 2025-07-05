Джуліан Макмегон: який мав вигляд відомий актор у дитинстві та юності

Джуліан Макмегон / © Associated Press

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Джуліан Макмегон був відомий для українського глядача за двома культовими ролями — він зіграв демона Коула у серіалі «Усі жінки — відьми» та Доктора Дума у фільмі «Фантастична четвірка».

Актор помер від раку 2 липня 2025 року у віці 56 років у місті Клірвотері, штат Флорида. Про його смерть сім’я оголосила 5 липня.

Джуліан Макмегон, 1987 рік / © Getty Images

Попри те, що знімався Джуліан у США і багато років прожив у цій країні, насправді він австралієць і народився в дуже відомій родині.

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Його батьком був Вільяма Макмегон, відомий австралійський політик, а матір’ю та Соня Макмегон — багата спадкоємиця, світська левиця та ікона моди. Його батько був членом Палати представників Австралії та високопоставленим міністром, а також став 20-м прем’єр-міністром Австралії у березні 1971 року, коли Джуліану було два роки.

Джуліан Макмегон з батьком, матір’ю та сетрами, 1977 рік / © Getty Images

У Джуліана також є дві сестри — Мелінда та Дебора.

Соня Макмегон з маленьким Джуліаном, 1969 рік / © Getty Images

Джуліан Макмегон та його сестра Мелінда, 1972 рік / © Getty Images

Джуліан Макмегон, 1988 рік / © Getty Images