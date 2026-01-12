Джулія Робертс приголомшила красою у класичній вечірній оксамитовій сукні з декольте

Джулії Робертс / © Associated Press

Голлівудська легенда обрала для своєї появи на «Золотому глобусі» довгу чорну оксамитову сукню з глибоким V-подібним вирізом, довгими рукавами та рельєфними плечима, що підкреслювали її витончену фігуру. Сукня Джулії Робертс була виготовлена на замовлення брендом Armani Privé, а стайлінгом цього образу традиційно займалася давня стилістка зірки Елізабет Стюарт.

Джулії Робертс / © Associated Press

Свій класичний голлівудський лук Робертс доповнила хвилястий і об’ємним укладанням волосся — така зачіска талу вишуканою і простою, однак чудово пасувала до образу акторки. Колір волосся вона освіжила і виконала фарбування у медово-коричневих тонах.

Джулії Робертс / © Associated Press

Також Робертс додала яскравий акцент до луку — прикрасу Swarovski — червону підвіску у вигляді полуниці на золотому ланцюжку і таку ж каблучку. А от у руці у акторки був сатиновий клатч від Tyler Ellis.

Джулії Робертс / © Associated Press

І хоча на церемонії Джулія Робертс не перемогла, вона отримала овації від глядачів, коли вийшла на сцену, щоб вручити нагороду в категорії «Найкращий фільм мюзикл чи комедія».

А ось після церемонії акторка показала, як розслаблялася вдома: зробила маску для обличчя і губ. Також акторка змила макіяж і зібрала волосся.

Джулії Робертс відпочиває після церемонії «Золотий глобус» / © Instagram Джулії Робертс

До речі, стилістка Елізабет Стюарт готувала для церемонії «Золотий глобус» не лише Джулію, а й акторку Аманду Сейфрід, яка пришла на захід у білій вишуканій сукні Versace з драпуванням.