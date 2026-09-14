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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
1 хв

Джулія Робертс вразила елегантним маскулінним образом на відкритті Moncler у Нью-Йорку

Поєднання чоловічого стилю та гламурних акцентів надало образу сучасного й водночас невимушеного шику.

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Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс не часто виходить у світ, але не змогла пропустити відкриття флагманського магазину Moncler на П’ятій авеню у Нью-Йорку. Зірка кіно обрала для своєї появи вишуканий маскулінний образ, який розбавила гламурними акцентами.

Для цієї появи стилістка акторки Елізабет Стюарт підібрала білу сорочку та широкі чорні еластичні штани. Також Джулія накинула на плечі вкорочений стильний пуховик з великим декоративним ґудзиком.

Джулія Робертс / © Getty Images

Джулія Робертс / © Getty Images

Шику цьому образу додавали аксесуари: каблучки, туфлі на підборах, сумка, яку акторка тримала у руках, а також велика краватка-метелик на шиї. Волосся їй вкладав зірковий стиліст Серж Нормант. Він зробив їй пишну зачіску, а як це відбувалося, показав у Instagram.

Сама ж акторка також поділилась світлиною з заходу.

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