Джулія Стайлз присвятила танець Гіту Леджеру та возз’єдналася з зірками фільму "10 причин моєї ненависті"

Джулія Стайлз і Езра Соса під час виступу / © Getty Images

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Акторка Джулія Стайлз є однією з учасниць американської версії популярного шоу «Танці з зірками» (Dancing With the Stars) і під час свого виступу вшанувала пам’ять покійного колеги — Гіта Леджера.

Джулія Стайлз і Езра Соса під час виступу / © Getty Images

Разом зі своїм партнером по танцям — Езрою Сосою — Джулія виконала танець під пісню Can’t Take My Eyes Off You. Саме ця пісня звучала у фільмі 1999 року «10 причин моєї ненависті», у якому вона зіграла головну роль з Гітом.

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Джулія Стайлз і Езра Соса під час виступу / © Getty Images

У цей особливий для Джулії день підтримали її ще кілька акторів, які зіграли у фільмі. Усі вони вийшли наприкінці її танцю на паркет і таким чином вшанували Леджера, який помер 2008 року.

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«Я сказала, що якщо хтось має бути з нами на сцені, щоб уособлювати спадщину Гіта або цього фільму, то це має бути весь акторський склад. Я благала кожного з них приєднатися, і зрештою вони всі відгукнулися. Справді всі», — розповіла Стайлз після виступу.

Габріель Юніон, Лариса Олійник, Джозеф Гордон-Левітт, Джулія Стайлз, Ендрю Кіган і Сьюзен Мей Пратт / © Getty Images

Акторка зізналася, що відчувала щось на кшталт нереальності, коли побачила себе в блакитній сукні, схожій на ту, яку вона носила у фільмі, та з укладанням, що нагадувало її тодішню зачіску.

«У 17 років я ніколи б не подумала, що в 45 років опинюся тут, святкуватиму можливості свого тіла, танцюватиму на шоу, яке я просто обожнюю, і побачу, що глядачі й досі цікавляться цим фільмом, що він і досі зворушує їх та викликає сильні емоції», — поділилася вона.

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