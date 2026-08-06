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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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59
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Джуно Темпл повторила легендарний образ Дженніфер Лопес, куплений за 180 доларів

Акторка підкорила червону доріжку сукнею Gucci.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Джуно Темпл

Джуно Темпл / © Associated Press

Акторка Джуно Темпл прийшла на прем’єру четвертого сезону серіалу «Тед Лассо» у Нью-Йорку у вінтажній сукні від Gucci. Але вона не єдина зірка, яка обрала такий образ. Багато років тому таку ж сукню носила Дженніфер Лопес.

Створене Томом Фордом вбрання має глибоке декольте зі шнурівкою, розріз спереду та оригінальний виріз на спині. Темпл обрала бірюзову версію шовковистої сукні і доповнила образ клатчем Judith Leiber у вигляді хотдога.

Джуно Темпл / © Associated Press

Джуно Темпл / © Associated Press

З-під легкої, майже невагомої спідниці ледь визирала пара високих туфель на платформі, також усипаних кристалами. Тож Джуно сяяла буквально з голови до п’ят.

Лопес же 2003 року обрала шоколадно-коричневу версію тієї ж сукні для прем’єри фільму «Джильї». Вона зібрала волосся у високий пучок і відмовилася від прикрас на шиї, натомість доповнивши образ масивними сережками-люстрами.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / © Associated Press

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / © Associated Press

Темпл повністю володіє цією сукнею — що є рідкістю для образів на червоній доріжці. Насправді вона вперше показала її майже три роки тому в ефірі шоу Live with Kelly and Mark, назвавши її своєю найкращою вінтажною знахідкою на сьогодні. Вона розповіла, як гортала eBay, коли натрапила на «цю неймовірну… бірюзову сукню в підлогу».

Темпл із захопленням продовжила описувати вбрання, додавши: «Здається, ніби тебе загорнули в блакитний шовк, а потім у цей блакитний шифон…» — і на цьому вона замовкла, активно жестикулюючи руками, пояснюючи крій та матеріал сукні.

І що найцікавіше — за цей нині знаменитий образ вона заплатила всього 180 доларів.

«Це моя найулюбленіша [сукня]… взагалі», — сказала вона про епоху Gucci часів Тома Форда.

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