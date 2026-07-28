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- Шоу-бізнес
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Джуно Темпл прийшла на прем’єру нового сезону "Тед Лассо" з сумкою-м’ячем, всипаною стразами
27 липня в Лос-Анджелесі відбулася прем’єра 4 сезону серіалу Apple TV «Тед Лассо».
Учасники проєкту, включаючи Джейсона Судейкіса, Ханну Ваддінгем, Джуно Темпл та інших, вийшли на червону доріжку.
Акторка Джуно Темпл, яка у серіалі виконує роль Кілі Джонс, обрала особливий образ, адже у ньому були не лише вишукані речі, а й тематичні. Річ у тім, що одягнена акторка була у вінтажну сукню від Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2001 вишуканого дизайну.
Легка тканина, прямий фасон, складки на ліфі і тонкі бретельки надавали вбранню особливої витонченості. Водночас принт сукні був яскравим та виразним.
Акцентом з натяком на серіал стала сумка у руках Джуно — невеликий аксесуар у формі м’яча.
Сумки у тематичному дизайні — одна з улюблених фішок акторки, адже подібні креативні аксесуари вона демонструвала вже неодноразово на різних заходах. Наприклад, на прем’єру фільму «Веном: Останній танець» вона прийшла з сумкою у вигляді космічної тарілки, яку зробив бренд Judith Leiber, а на 76-ту церемонію вручення премії Primetime Emmy Awards з сумкою у вигляді тигра.