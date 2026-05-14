Джилліан Андерсон у сукні з камінням і бантиками сяяла на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Джилліан Андерсон / © Associated Press

Джилліан Андерсон, зірка культового серіалу «Цілком таємно», позувала фотографам на прем’єрі фільму «Жіноче життя», що відбулася у межах 79-го Міжнародного кінофестивалю в Каннах.

Акторка обрала довгу сукню від Miu Miu прямого фасону. Вбрання мало V-подібне декольте на грудях, а також чотири бретельки, що переплітались на спині і були прикрашені каменями та намистинами у вигляді перлин.

Декоративний елемент також повторювався під грудьми. Також на сукні було два невеликих бантики — на грудях і спині.

Джилліан доповнила образ нюдовим макіяжем та коштовностями з діамантами і перлами від ювелірного бренду Chaumet. Волосся акторка зібрала у високий хвіст і накрутила у легкі локони.

Те, що Андерсон обрала саме бренд Miu Miu — досить символічно, адже нещодавно акторка закривала показ цього бренду як модель.

