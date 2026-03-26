Джинс та аксесуари білого кольору: Ешлі Робертс продемонструвала стильне поєднання речей, актуальне цієї весни

Ешлі Робертс / © Getty Images

Ешлі Робертс, учасниця Pussycat Dolls та радіоведуча, добре відома своїм сміливим підходом до моди. Кожна її публічна поява сама по собі стає модною заявою. Образи зірки, які вона обирає для робочого дня у лондонській студії, щоразу стають об’єктом для обговорень, хоча вона зовсім не позиціонує себе як інфлюенсерка. Ешлі просто радіоведуча з розкішною фігурою, яку не приховує і вміє підкреслювати.

Один з останніх образів, який красуня продемонструвала — це поєднання трендових аксесуарів білого кольору, зокрема гостроносих чобіт на підборах та сумки-хобо від Miu Miu. Також Робертс одягла ансамбль з темно-синього деніму, який включав мініспідницю та куртку у стилі бомбера.

Ешлі Робертс / © Getty Images

Однак не лише стритстайл луки Ешлі викликають захват, а і те, що зовсім скоро вона знову вийде на сцену. Гурт Pussycat Dolls знову оголосив про повернення (хоча і не у повному складі) і проведе серію виступів. Разом з Ешлі на сцені виступатимуть Кімберлі Ваятт та Ніколь Шерзінгер.

