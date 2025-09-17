ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
60
1 хв

Джинс — це завжди хороший вибір: Ель Феннінг у дуже довгому пальті з деніму на модному шоу

Зірка обрала позачасовий стиль для появи на показі.

Юлія Каранковська
Ель Феннінг

Ель Феннінг / © Getty Images

Тиждень моди в Нью-Йорку в самому розпалі і зірки — співачки, акторки та інфлюенсери — активно відвідують різноманітні покази та вечірки, що відбуваються в межах заходу.

Гостею показу Coach, який відбувся 15 вересня, стала голлівудська зірка Ель Феннінг. 27-річна дівчина обрала для появи на фешнзаході лук, повністю зібраний з деніму світло-блакитного кольору. Ель носила довге пальто та джинси, які просто підмітали підлогу, а також на ній був білий топ, а в руці — сумка з клаптиків із монограмою бренду. Гламуру та шику цьому вбранню додавали сонцезахисні окуляри синього кольору, всипані стразами.

Ель Феннінг / © Getty Images

Ель Феннінг / © Getty Images

Також у мінішортах із денмі Ель знялася у фотосесії зі своєю старшою сестрою Дакотою.

Нагадаємо, що речі з деніму стали фаворитами у знаменитостей на цьогорічному Венеційському кінофестивалі. Кожен лук мав стильний та сучасний вигляд. Зокрема, носили денім такі відомі акторки, як Ребекка Фергюсон, Аманда Сейфрід та Джулія Робертс.

Образи актриси Ель Феннінг (21 фото)

