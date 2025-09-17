Ель Феннінг / © Getty Images

Тиждень моди в Нью-Йорку в самому розпалі і зірки — співачки, акторки та інфлюенсери — активно відвідують різноманітні покази та вечірки, що відбуваються в межах заходу.

Гостею показу Coach, який відбувся 15 вересня, стала голлівудська зірка Ель Феннінг. 27-річна дівчина обрала для появи на фешнзаході лук, повністю зібраний з деніму світло-блакитного кольору. Ель носила довге пальто та джинси, які просто підмітали підлогу, а також на ній був білий топ, а в руці — сумка з клаптиків із монограмою бренду. Гламуру та шику цьому вбранню додавали сонцезахисні окуляри синього кольору, всипані стразами.

Також у мінішортах із денмі Ель знялася у фотосесії зі своєю старшою сестрою Дакотою.

Нагадаємо, що речі з деніму стали фаворитами у знаменитостей на цьогорічному Венеційському кінофестивалі. Кожен лук мав стильний та сучасний вигляд. Зокрема, носили денім такі відомі акторки, як Ребекка Фергюсон, Аманда Сейфрід та Джулія Робертс.