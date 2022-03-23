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Ед Ширан, Каміла Кабельйо та ексучасниця Spice Girls виступлять на концерті на підтримку України

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Ед Ширан, Каміла Кабельйо та ексучасниця Spice Girls виступлять на концерті на підтримку України

Ед Ширан / Getty Images

Світові зірки візьмуть участь у благодійному концерті в Англії, кошти від якого підуть на гумдопомогу українцям.

У Бірмінгемі 29 березня на Resorts World Arena відбудеться концерт на підтримку України. У ньому візьмуть участь світові зірки: британський співак Ед Ширан, кубино-американська артистка Каміла Кабельйо, ексучасниця гурту Spice Girls Емма Бантон, шотландська співачка Емілі Санде та інші.

Ед Ширан / © Getty Images
Ед Ширан / Getty Images
Каміла Кабельйо / © Associated Press
Каміла Кабельйо / Associated Press
Емма Бантон / © Associated Press
Емма Бантон / Associated Press
Емілі Санде / © Getty Images
Емілі Санде / Getty Images

Зібрані кошти підуть на гуманітарну допомогу українцям.

Концерт буде транслюватися на британських каналах ITV та STV.

Нагадаємо, днями у Берліні відбувся музичний мітинг "Звуки миру", закликом якого було припинення війни в Україні та збір гуманітарної допомоги для українців.

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