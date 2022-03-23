Ед Ширан, Каміла Кабельйо та ексучасниця Spice Girls виступлять на концерті на підтримку України

Світові зірки візьмуть участь у благодійному концерті в Англії, кошти від якого підуть на гумдопомогу українцям.
У Бірмінгемі 29 березня на Resorts World Arena відбудеться концерт на підтримку України. У ньому візьмуть участь світові зірки: британський співак Ед Ширан, кубино-американська артистка Каміла Кабельйо, ексучасниця гурту Spice Girls Емма Бантон, шотландська співачка Емілі Санде та інші.
Зібрані кошти підуть на гуманітарну допомогу українцям.
Концерт буде транслюватися на британських каналах ITV та STV.
Нагадаємо, днями у Берліні відбувся музичний мітинг "Звуки миру", закликом якого було припинення війни в Україні та збір гуманітарної допомоги для українців.
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