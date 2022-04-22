Ед Ширан показав кліп, який зняв у Києві ще до початку війни

Ед Ширан показав кліп, який зняв у Києві ще до початку війни

Британський співак Ед Ширан презентував новий кліп, який знімав в українській столиці ще до того, як Росія повномасштабно вторглася до України.

Трек записаний спільно з американським хіп-хоп виконавцем Lil Baby і називається 2step. Знімання відбувалися у спальних районах столиці та біля будівлі механіко-математичного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка.

На початку кліпу йде текстове повідомлення, в якому Ширан розповідає про знімання в українській столиці та свої враження про Київ.

"Я зняв відео на 2step у Києві, в Україні, до того, як там почалися руйнівні акти насильства. Це був мій перший візит до країни, і я відчував неймовірну гостинність, перебуваючи там: від кожного члена знімальної команди до простих людей, яких я зустрів під час відпочинку. Україна — горда і стійка країна і я вдячний за те, що мені пощастило зняти там мій кліп. Я продовжу підтримувати Україну і пожертвую всі свої авторські збори від переглядів відео на YouTube організації DEC для допомоги Україні", - сказав Ширан.

Нагадаємо, вчора герцог та герцогиня Кембриджські в Лондоні відвідали цю організацію, щоб дізнатися, як Британія продовжує надавати допомогу Україні.

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