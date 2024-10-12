"Ефект Тейлор Свіфт": усі хочуть "вірусне" золоте ластовиння, яке носила співачка

Наклейки для обличчя з блискітками змітають з магазину, після того, як Тейлор з'явилася в них на публіці.
Американська суперзірка Тейлор Свіфт має один із найбільших фендомів у світі під назвою Свіфтіс (Swifties), який активно підтримує улюблену зірку, відвідує її концерти, але й копіює її вбрання та макіяж. Іноді така популярність Тейлор змушує бренди, які вона одягає, трохи понервуватись.
Звичайно, багато речей чи прикрас, які носить Свіфт, фанати не можуть собі дозволити купити, особливо якщо врахувати той факт, що більшість її шанувальниць — це дівчатка-підлітки. Але ось миле золоте ластовиння, які Тейлор наклеїла нещодавно на своє обличчя, виявилося придбати не складно, і юні дівчатка просто змели цю бьюті-прикрасу з магазину.
Ластовинні у Тейлор було від бренду Fazit Beauty, який заснувала Алієтт Баттельман з Нью-Йорка. Після того, як співачка з'явилася із золотистою прикрасою на обличчі стався так званий "ефект Тейлор Свіфт", оскільки всі захотіли собі таке ж ластовиння.
Згідно з коментарем Алієтт для Daily Mail, вона змушена була працювати понаднормово, щоб упоратися з напливом замовлень. Алієтт розповіла, що бренд запустився 30 квітня 2024 року з патчами Stardust Speckle Makeup Patches, які розроблені так, щоб бути "стійкими до поту та води, що робить їх ідеальними для чого завгодно — від фестивалів до футбольних матчів".
"Ще до того, як Тейлор Свіфт одягла наше ластовиння, ми спостерігали величезний сплеск продажів, особливо під час туру Eras Tour Європою і коли люди готувалися до її туру Північною Америкою", — розповіла Алієтт. "Тільки за останні 15 годин продаж та трафік на сайті зросли на 2500 відсотків".
@aliettbutts Grateful to @Taylor Swift amp ;
На своїй сторінці в TikTok Алієтт також поділилася кількома відео і повідомила, що після появи Свіфт у її продукції, в її магазині зробили 40 тисяч замовлень цього ластовиння.
@aliettbutts 40,000 orders out! Back with updates tomorrow @Fazit #taylorswift #erastour #femalefounder #founder #fazit #fazitbeauty #glitterfreckles ♬ Look What You Made Me Do — Taylor Swift
Також вона показала свою реакцію, коли дізналася, що Свіфт одягла її бренд. У відео Аліет просто сидить вдома на дивані і плаче від щастя.
@aliettbutts POV youre a malé business female founder and @Taylor Swift is wearing your brand @Fazit glitter freckles Im DYING #fazit #fazitbeauty #founder #taylorswift #chiefs #traviskelce ♬ original sound — Aliett
"Мій світ перекинувся за одну ніч. Учора ввечері Тейлор Свіфт одягла моє фірмове ластовиння Faze It на гру Chiefs, і все змінилося. Припустимо, я не спала всю ніч, але ви весь час ставите це запитання: як ми дізнаємося, що це наш бренд І очевидно, коли ти засновник і вкладаєш свою любов, своє серце, свій піт і сльози у створення продукту, ти можеш визначити, що це твоє дітище. ми вперше запустили наші патчі для макіяжу у квітні.
Насправді я створила TikTok про це, що моєю метою було одягти їх на Тейлор Свіфт. Наче я збиралася зробити все і знайти спосіб. Тому я зв'язалася з агентством візажиста Лорі Терк, і вони надали її поштову адресу, і ми відправили їй, і, очевидно, нічого не сталося, і ми не очікували, що щось станеться. Тож не впевнена, чи знайшла вона наші продукти таким чином, чи, можливо, купила їх. У нас було так багато відео, які стали вірусними в TikTok та в Instagram", — сказала дівчина.
@aliettbutts Відповідь на @Leah Desjarlais my fellow #swifties ILY @Fazit #taylorswift #chiefs #traviskelce #glitterfreckles
Але насправді такий ефект не новий. Раніше подібне неодноразово траплялося з дитячим одягом, який носила принцеса Шарлотта — дочка принцеси Кейт, адже як тільки дівчинка з'являлася в чомусь новому на публіці, то цю річ миттєво розкуповували. Така ж історія трапилася з синьою сукнею Кейт Міддлтон, яку вона одягала на заручини з принцом Вільямом, проте бренд Issa London, який її випускав, не зміг впоратися з напливом клієнтів.
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