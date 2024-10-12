"Ефект Тейлор Свіфт": усі хочуть "вірусне" золоте ластовиння, яке носила співачка

Наклейки для обличчя з блискітками змітають з магазину, після того, як Тейлор з'явилася в них на публіці.

Американська суперзірка Тейлор Свіфт має один із найбільших фендомів у світі під назвою Свіфтіс (Swifties), який активно підтримує улюблену зірку, відвідує її концерти, але й копіює її вбрання та макіяж. Іноді така популярність Тейлор змушує бренди, які вона одягає, трохи понервуватись.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Звичайно, багато речей чи прикрас, які носить Свіфт, фанати не можуть собі дозволити купити, особливо якщо врахувати той факт, що більшість її шанувальниць — це дівчатка-підлітки. Але ось миле золоте ластовиння, які Тейлор наклеїла нещодавно на своє обличчя, виявилося придбати не складно, і юні дівчатка просто змели цю бьюті-прикрасу з магазину.

Ластовинні у Тейлор було від бренду Fazit Beauty, який заснувала Алієтт Баттельман з Нью-Йорка. Після того, як співачка з'явилася із золотистою прикрасою на обличчі стався так званий "ефект Тейлор Свіфт", оскільки всі захотіли собі таке ж ластовиння.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Згідно з коментарем Алієтт для Daily Mail, вона змушена була працювати понаднормово, щоб упоратися з напливом замовлень. Алієтт розповіла, що бренд запустився 30 квітня 2024 року з патчами Stardust Speckle Makeup Patches, які розроблені так, щоб бути "стійкими до поту та води, що робить їх ідеальними для чого завгодно — від фестивалів до футбольних матчів".

Ластовиння Тейлор Свіфт / фото: Amazon

"Ще до того, як Тейлор Свіфт одягла наше ластовиння, ми спостерігали величезний сплеск продажів, особливо під час туру Eras Tour Європою і коли люди готувалися до її туру Північною Америкою", — розповіла Алієтт. "Тільки за останні 15 годин продаж та трафік на сайті зросли на 2500 відсотків".

На своїй сторінці в TikTok Алієтт також поділилася кількома відео і повідомила, що після появи Свіфт у її продукції, в її магазині зробили 40 тисяч замовлень цього ластовиння.

Також вона показала свою реакцію, коли дізналася, що Свіфт одягла її бренд. У відео Аліет просто сидить вдома на дивані і плаче від щастя.

"Мій світ перекинувся за одну ніч. Учора ввечері Тейлор Свіфт одягла моє фірмове ластовиння Faze It на гру Chiefs, і все змінилося. Припустимо, я не спала всю ніч, але ви весь час ставите це запитання: як ми дізнаємося, що це наш бренд І очевидно, коли ти засновник і вкладаєш свою любов, своє серце, свій піт і сльози у створення продукту, ти можеш визначити, що це твоє дітище. ми вперше запустили наші патчі для макіяжу у квітні.

Насправді я створила TikTok про це, що моєю метою було одягти їх на Тейлор Свіфт. Наче я збиралася зробити все і знайти спосіб. Тому я зв'язалася з агентством візажиста Лорі Терк, і вони надали її поштову адресу, і ми відправили їй, і, очевидно, нічого не сталося, і ми не очікували, що щось станеться. Тож не впевнена, чи знайшла вона наші продукти таким чином, чи, можливо, купила їх. У нас було так багато відео, які стали вірусними в TikTok та в Instagram", — сказала дівчина.

Але насправді такий ефект не новий. Раніше подібне неодноразово траплялося з дитячим одягом, який носила принцеса Шарлотта — дочка принцеси Кейт, адже як тільки дівчинка з'являлася в чомусь новому на публіці, то цю річ миттєво розкуповували. Така ж історія трапилася з синьою сукнею Кейт Міддлтон, яку вона одягала на заручини з принцом Вільямом, проте бренд Issa London, який її випускав, не зміг впоратися з напливом клієнтів.

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