Ефектна 67-річна Шерон Стоун позувала для глянцю в луку від львівського бренду

Акторка знялася у новій фотосесії для відомого журналу.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

67-річна американська акторка та продюсерка Шерон Стоун стала головною зіркою літнього випуску журналу Vogue Adria. На обкладинці глянцю вона з’явилася у прозорій сукні на тонких бретельках від Dolce & Gabbana.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Автором стильної чорно-білої фотосесії став Браніслав Симончик. Стилісти підібрали для акторки ефектні вбрання, але нашу увагу привернув лук, у якому Шерон поєднала білий жакет і штани від львівського бренду HLÁDYSH. «Неймовірні відчуття бачити нашу роботу на легендарній Шерон у зніманнях для Vogue», — йдеться у підписі під фото в акаунті бренду в Instagram.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

В інтерв’ю виданню акторка розповіла про нові проєкти, про те, чому вона все ще вірить у найкращий світ, та про свій перехід від акторства до мистецтва.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон зазначила, що за кадром голлівудські селебріті — звичайні люди: «Коли йдеться про прості речі в житті, ми всі однакові. Ми всі боремося однаково, ми шукаємо роботу, ми дбаємо про наших дітей, ми чимось налякані, і ми всі намагаємося зрозуміти цю штуку, яка називається життям. Більш-менш успішно».

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

«Я працювала і бралася за ролі, бо мені це було потрібно, хоча мені завжди платили менше, ніж моїм колегам-чоловікам. Я стала дуже знаменитою, але навіть тоді мені доводилося думати про своє майбутнє та про те, як себе забезпечити. Коли я переїхала до свого першого будинку, у ньому не було підлоги, цей будинок був буквально старою оболонкою, що розсипалася. Я була суперзіркою, і це було все, що я могла собі дозволити. Тому я часто жила в готелях під час знімань і паралельно поступово перетворювала його на свій будинок, а також створювала своє ім’я», — розповіла Стоун про початок кар’єри.

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

Шерон Стоун

«Мало хто знає, що я почала малювати ще дитиною, для мене це практично друга мова. Малювання дає мені повну творчу незалежність, я не залежу від інших людей. Так само, як і коли я пишу. Я багато пишу — і прозу, і вірші», — сказала акторка про творчість.

Раніше, нагадаємо, Шерон Стоун в оливковій сукні вільного фасону відвідала показ Max Mara.

