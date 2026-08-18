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- Шоу-бізнес
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Ефектна Адріана Ліма позувала в червоній білизні
Топмодель знялася у новій рекламній кампанії відомого бренду.
44-річна бразильська топмодель Адріана Ліма стала зіркою осінньої рекламної кампанії бренду нижньої білизни Victoria’s Secret, «янголом» якого вона є вже понад 25 років.
Бразилійка приміряла кілька атласних комплектів, які ефектно підкреслили її фігуру. Волосся Ліми було розпущене, а на її обличчі був макіяж із акцентом на червону помаду.
Зазначимо, що Адріана протягом багатьох років є однією з головних зірок бренду Victoria’s Secret і брала участь практично у всіх його показах з 1999 по 2018 рік. У 2024 році вона також повернулася на подіум Victoria’s Secret після шестирічної перерви у проведенні шоу.
У 2026 році модель продовжує співпрацю з брендом, доводивши, що статус однієї з найвпізнаваніших «ангелів» Victoria’s Secret, як і раніше, належить саме їй.
Нагадаємо, раніше Адріана Ліма показала, як вболіває за збірну Бразилії на ЧС-2026.