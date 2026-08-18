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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
331
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1 хв

Ефектна Адріана Ліма позувала в червоній білизні

Топмодель знялася у новій рекламній кампанії відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Адріана Ліма, фото: instagram.com/victoriassecret

Адріана Ліма, фото: instagram.com/victoriassecret

44-річна бразильська топмодель Адріана Ліма стала зіркою осінньої рекламної кампанії бренду нижньої білизни Victoria’s Secret, «янголом» якого вона є вже понад 25 років.

Бразилійка приміряла кілька атласних комплектів, які ефектно підкреслили її фігуру. Волосся Ліми було розпущене, а на її обличчі був макіяж із акцентом на червону помаду.

Адріана Ліма, фото: instagram.com/victoriassecret

Адріана Ліма, фото: instagram.com/victoriassecret

Адріана Ліма, фото: instagram.com/victoriassecret

Адріана Ліма, фото: instagram.com/victoriassecret

Адріана Ліма, фото: instagram.com/victoriassecret

Адріана Ліма, фото: instagram.com/victoriassecret

Адріана Ліма, фото: instagram.com/victoriassecret

Адріана Ліма, фото: instagram.com/victoriassecret

Зазначимо, що Адріана протягом багатьох років є однією з головних зірок бренду Victoria’s Secret і брала участь практично у всіх його показах з 1999 по 2018 рік. У 2024 році вона також повернулася на подіум Victoria’s Secret після шестирічної перерви у проведенні шоу.

У 2026 році модель продовжує співпрацю з брендом, доводивши, що статус однієї з найвпізнаваніших «ангелів» Victoria’s Secret, як і раніше, належить саме їй.

Нагадаємо, раніше Адріана Ліма показала, як вболіває за збірну Бразилії на ЧС-2026.

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