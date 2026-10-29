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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
1 хв

Ефектна Адріана Ліма в чорній білизні позувала на снігу

Модель брала участь у зимовій рекламній кампанії відомого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Адріана Ліма

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

45-річна бразильська топмодель та «ангел» Victoria’s Secret Адріана Ліма стала зіркою нової святкової рекламної кампанії бренду нижньої білизни. У своєму Instagram вона поділилася першим результатом роботи.

Бразилійка позувала у чорній мереживній білизні та панчохах на снігу. Волосся моделі було розпущене, а в макіяжі акцент було зроблено на очах. Адріана підкидала пластівці штучного снігу та ліпила сніжки.

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Адріана Ліма / © Instagram Адріани Ліми

Зазначимо, Адріана Ліма — одна з найвідоміших «ангелів» Victoria’s Secret. Почала модельну кар’єру ще в підлітковому віці. Ліма брала участь у показах Victoria’s Secret Fashion Show з 1999 року. І на нещодавньому Victoria’s Secret Fashion Show 2026 також вийшла на подіум, продемонструвавши декілька образів.

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