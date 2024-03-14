Ефектна Алессандра Амбросіо підкреслила стрункі ноги сукнею з високим розрізом

Топмодель продемонструвала гарний вечірній образ.
42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – відвідала презентацію колекції окулярів тенісиста Роджера Федерера для бренду Oliver Peoples.
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Але вибрала елегантний лук, що складався з ефектної довгої чорної сукні з високим розрізом і золотим металевим поясом. Свій образ вона доповнила атласними туфлями з підборами, інкрустованими камінням, золотим клатчем, червоним манікюром, макіяжем у теплих відтінках і, звичайно, окулярами з нової колекції.
Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо влаштувала фотосесію у номері готелю. Позувала бразилійка топлес.
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